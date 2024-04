Politik in Grevenbroich CDU veranstaltet Forum zur Digitalpark-Ansiedlung

Der CDU-Stadtverband unter Leitung von Heike Troles lädt für Mittwoch, 17. April, 19 Uhr, zu einem Forum in den Multifunktionsraum am Schlossstadion in Grevenbroich ein. An diesem Abend geht um die Entwicklung von Digitalparks in der Region – und damit um digitalaffine Unternehmen, die sich in der Nähe zu hochleistungsfähigen Dateninfrastrukturen ansiedeln sollen. Beispielhaft werden Hyperscaler genannt – so wie sie Microsoft in Bedburg, Bergheim und möglicherweise auch in Grevenbroich realisieren will.