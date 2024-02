Weltkriegs-Relikt in Grevenbroich Forscher legen Bunker frei und bohren sich durch einen Meter Stahlbeton

Vor vier Jahren war Stefan Rosellen wohl der erste Mensch seit Jahrzehnten, der einen Fuß in die Luftschutzanlage vom Typ „Moerser Topf“ auf der großen Verkehrsinsel an der Rosenstraße in Orken gesetzt hat. Zugänglich war der dunkle Betonklotz damals nur über den Notausstieg – wobei „zugänglich“ etwas hochgegriffen ist. Als Rosellen zum ersten Mal hineingeklettert ist, stapfte er in einer Wathose durch kniehoch stehendes Wasser und über darunterliegenden Schutt. Inzwischen gestaltet sich der Zugang in das Weltkriegs-Relikt deutlich komfortabler: über eine neue Tür am Haupteingang. Auch das Tragen einer Wathose ist nicht mehr nötig.