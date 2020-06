Ausgezeichneter Foodblogger : Grevenbroicher schreibt über Speck und Steak

Grevenbroich Seit zehn Jahren schreibt Thomas Holzportz rund um das Thema Fleisch: Er gibt Tipps für die Zubereitung und holt sich Anregungen aus der ganzen Welt. Dafür wurde er kürzlich ausgezeichnet.

Ausgerechnet ein Schnellrestaurant hat Thomas Holzportz auf den Geschmack gebracht: Als er mit 21 Jahren in Washington ankam, musste er gleich nach der Landung etwas essen und entschied sich für einen Imbiss am Flughafen. „Das Fleisch schmeckte viel intensiver, als alles, was ich bisher gegessen habe“, sagt er. „Es war Liebe auf dem ersten Biss.“

Nun, mehr als zehn Jahre später, betreibt der Grevenbroicher einen erfolgreichen Blog, der sich rund um das Thema Fleisch dreht. Dort vermittelt er theoretisches Wissen, erklärt etwa, was der Unterschied zwischen dem europäischen Grillen und dem amerikanischen Barbecue ist, wie Fleisch reift, und nennt unterschiedliche Zubereitungsmethoden: Da wäre zum Beispiel das „Rückwärtsgrillen“, mit dem mehrere Steaks und große Fleischstücke gleichzeitig serviert werden können. Dazu liefert er passende Rezeptideen. Mit seinen Artikeln erreicht der 33-Jährige nach eigenen Angaben rund eine viertel Million Leser. Für seine Arbeit wurde er kürzlich mit dem „Goldenen Blogger“ in der Kategorie bester Food- und Weinblog 2019 ausgezeichnet.

Auszeichnung Der Grevenbroicher Thomas Holzportz wurde im März mit dem „Goldenen Blogger“ in der Kategorie „Bester Food- und Weinblog 2019“ ausgzeichnet. Es ist der bekannteste Social-Media-Preis in Deutschland, der nun schon zum 13. Mal verliehen wurde. Insgesamt gibt es 18 Kategorien – neben klassischen Bloggern werden auch der beste Instagram-Account oder Podcast gekürt. Adresse Den Grill- und Foodblog des Grevenbroichers findet man im Netz unter der Adresse www.baconzumsteak.de.

Dabei sei es nie seine Intention gewesen, Blogger zu werden: Es war die USA-Reise, die sein Interesse für Fleisch weckte: „Ich wollte wissen, wie sich der Geschmack zusammensetzt“, sagt er. Recherchieren und Artikel darüber schreiben, wurde sein Hobby: Zunächst veröffentlichte er seine Erkenntnisse auf Facebook, doch da dort ältere Beiträge schlecht auffindbar waren, richtete er sich unter dem Titel „Bacon zum Steak“, einen Blog ein. Und als dieser immer mehr Leser gewann, machte sich Holzportz, der zunächst im öffentlichen Dienst arbeitete und dann in verschiedenen Start-Ups war, 2015 selbstständig. Denn auch Firmen möchten mit ihm kooperieren, offline bietet er außerdem Grillkurse und Catering an.

Aber immer noch nimmt die Recherche einen großen Teil seiner Arbeit ein. Thomas Holzportz tauscht sich mit Rinderzüchtern und Metzgern auf der ganzen Welt aus: „Das Fleisch wird überall anders behandelt. Deutschland ist da ein wenig rückständig, was vor allem daran liegt, dass es durch den Zweiten Weltkrieg kaum Fleisch gab. Hier musste es schnell und günstig sein. In anderen Ländern hat sich da eine ganz andere Kulinarik herausgebildet.“ Um sich davon zu überzeugen, reist der 33-Jährige gerne durch Europa und die USA. Sein Highlight war ein Besuch auf einer Rinderranch in Nebraska. „Die war sieben mal so groß wie das Saarland“, erzählt er. 4000 Tiere würden dort gehalten. Als er vor Ort war, sei gerade „Kalbzeit“ gewesen. „Wir sind mit Buggys über das Gelände gefahren“, erzählt er, „die Kontrollfahrten werden im zwei- bis dreistündigen Rhythmus gefahren.“