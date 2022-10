In Grevenbroich endet die Feierabendmarkt-Saison : Food-Spektakel soll auch Besucher aus der Region anziehen

Foto: Dieter Staniek/Stan 9 Bilder Das war die letzte Ausgabe des Feierabendmarktes 2022

Grevenbroich Strahlende Herbstsonne, erträgliche 15 Grad – und der nächste Regen beruhigende zig Kilometer von Grevenbroich entfernt. Das waren am Mittwoch ideale Voraussetzungen für den Abschluss der Feierabendmarkt-Saison 2022. Die Planungen für das nächste Jahr haben bereits begonnen.

Die Organisation der Feierabendmärkte erwies sich in diesem Jahr zuweilen als harte Nuss. Denn viele Foodtrucker, die sonst in Grevenbroich mit von der Partie waren, hatten während der Pandemie ihr Geschäft aufgegeben – oder einen festen Standplatz in einer Großstadt gefunden. „Daher haben wir in diesem Jahr noch nicht das Niveau von 2019 erreichen können“, bilanziert Andrea Istas vom Stadtmarketing. Zwischen sieben und neun Streetfood-Anbieter waren diesmal pro Termin vertreten, vor Corona war es stets um die zwölf.

In der nächsten Saison, die am 3. Mai beginnt, könnte sich das aber schon wieder ändern. „Mehrere Foodtruck-Betreiber haben uns in den vergangenen Wochen angesprochen und nachgefragt, ob wir ihnen im kommenden Jahr einen Platz anbieten können“, schildert Wirtschaftsförderer Heinrich Thiel zufrieden. Das sei eine erfreuliche Entwicklung, biete sie doch die Aussicht, den Besuchern der City künftig wieder ein noch breiteres Angebot präsentieren zu können.

Elf Feierabendmärkte hatte die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (GFWD) geplant. Zwei mussten wegen Unwetterwarnungen ausfallen, der Termin am Mittwoch fand zusätzlich statt, so dass die Saison mit zehn Veranstaltungen abgeschlossen werden konnte. „Unter dem Strich sind wir mit dem Ablauf sehr zufrieden“, sagt Heinrich Thiel. „Wir möchten mit den Feierabendmärkten die Innenstadt beleben – und das ist auch diesmal gelungen.“

Die Planungen für die nächste Saison haben bereits begonnen. Ein Ziel, das die GFWD verfolgt: „Mit dem Markt wollen wir im kommenden Jahr mehr Tagestourismus in die Innenstadt bringen“, berichtet Thiel. Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung sollen über das Spektakel in die Grevenbroicher Mitte gezogen werden, um dort nicht nur Streetfood zu genießen, sondern auch Geschäfte und die citynahen Parks zu entdecken. „Wir werden den Feierabendmarkt daher verstärkt überregional bewerben“, kündigt Heinrich Thiel an. Am Rhythmus wird nicht gerüttelt: Von Mai bis (vorerst) September kann in der Innenstadt alle 14 Tage geschlemmt werden.

Neben der NEW als Sponsor wird auch ein anderer Partner mitwirken. „In Gesprächen hat uns die katholische Kirche signalisiert, dass sie unsere Feierabendmärkte mit der ,KultUhrZeit‘ begleiten wird. Ab 21 Uhr werden kleine Konzerte in St. Peter und Paul stattfinden“, sagt Heinrich Thiel. Und es ist davon auszugehen, dass auch das Café Kultus wieder mit Live-Pop-Events teilnehmen wird.