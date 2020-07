Umwelt und Verkehr in Grevenbroich : Flyer und Wahlprüfsteine zur Rettung der Erftaue

Das Bündnis zum Erhalt der Erftaue will Anwohner per Flyer informieren und Parteien über Wahlprüfsteine befragen. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Auf der einen Seite fliegen Pirol und Eisvogel: Die Erftaue ist Natur pur. Auf der anderen Seite klagen die Anwohner über Lkw- und Autoverkehr. Der ist zu 80 Prozent hausgemacht – sagen nun die Gegner der Umgehungsstraße L361n. Sie haben einen Flyer drucken lassen.

Beim NGZ-Gang mit Bürgern durch Kapellen war in der vergangenen Woche der dichte Verkehr eines der Hauptärgernisse. Die Gegner der Umgehungsstraße L361n wollen nun im Kommunalwahlkampf ihre Position deutlich machen. Unter der Überschrift „Rettet die Erftaue!“ hat das Bündnis gegen die Umgehungsstraße einen grünen Flyer drucken lassen. Die Auflage beträgt 5000 Exemplare. Die Schrift soll in den nächsten Tagen in die Briefkästen der betroffenen Anlieger verteilt werden. Zudem sitzen die Aktivisten Dirk Schimanski und Janine Heinze an Wahlprüfsteinen zur L361n, die in den nächsten Wochen an die Parteien verschickt werden sollen.