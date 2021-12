Unterstützung aus Grevenbroich : Fluthelfer halten auch an Feiertagen Kontakt ins Ahrtal

Grevenbroich Auch zum Jahreswechsel stehen die Grevenbroicher an der Seite der von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen an der Ahr. Sie halten Kontakt. Wie aus Fremden Freunde geworden sind.

Seit Tag 2 nach der Flut fahren Helfer aus Grevenbroich jedes Wochenende an die Ahr. Längst sind aus Fremden Freunde geworden: Die engen Verbindungen zwischen Helfern und Betroffenen bestehen auch über die Festtage. Die Menschen halten miteinander Kontakt – zwischen den Jahren entweder per Telefon oder per Whatsapp. Eine Grevenbroicherin, die sich mit viel Herzblut um die Hilfe kümmert, ist Vanessa Döpp. Sie hat – wie viele Helfer – einige Telefonnummern und wird auch an Silvester an die Bewohner des Ahrtals denken.