Situation der Geflüchteten in Grevenbroich Flüchtlingsunterkunft in Neukirchen kommt frühestens im Herbst

Um ihrer Verpflichtung weiterhin gerecht zu werden, plant die Stadt, zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. In Hemmerden soll eine Anlage in Modulbauweise ähnlich der in Frimmersdorf entstehen. Darüber hinaus ist auf dem ehemaligen Lange-Walker-Gelände in Wevelinghoven eine Zentrale Unterbringungseinrichtung geplant, die vom Land betrieben und finanziert würde. „Die Gespräche mit der Bezirksregierung laufen“, sagt Krützen. Darüber hinaus soll die Zulässigkeit von zwei eingereichten Bürgerbegehren, die sich gegen die Unterkünfte richten, am 8. April in einer Sondersitzung des Stadtrates geprüft werden.