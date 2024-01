Flüchtlinge in Grevenbroich Unterkunft an der Gilbachstraße wird aufgestockt

Bei ihren Flüchtlingsunterkünften in Raummodulen geht die Stadt jetzt in die Höhe. Bereits für die neue Anlage in Frimmersdorf wurden die Container in zwei Etagen gestapelt. Am Dienstag sind nun an der Gilbachstraße Kran und Tieflader aufgefahren. Die Flüchtlingsunterkunft dort – mit bislang 100 Plätzen – wird zum Teil um eine Etage aufgestockt. „Insgesamt wird dringend benötigter Raum für die Unterbringung von 54 Menschen geschaffen“, erklärt Stadtsprecher Lukas Maaßen und betont: „Die Stadt ist verpflichtet, zugewiesene geflüchtete Menschen aufzunehmen und für ihre Unterbringung zu sorgen.“ Nach dem Zuweisungsstopp für alle Kommunen in der ersten Januarwoche werden in Grevenbroich in diesem Monat 27 Menschen zugewiesen. Die Zahl ist ähnlich hoch wie in den Vormonaten. Insgesamt sind 870 geflüchtete Personen privat und 716 in städtischen Unterkünften untergebracht. Da die freien Plätze dort knapp werden, errichtet oder erweitert die Stadt Unterkünfte.