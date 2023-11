Stadtrat in Grevenbroich hat entschieden Lange-Walker-Gelände wird Standort für große Flüchtlingsunterkunft

Am Donnerstagabend hat der Stadtrat nach zäher Debatte über die künftige Unterbringung von Flüchtlingen im Stadtgebiet entschieden. In Frimmersdorf („Am Steelchen“) und in Hemmerden („In der Dell“) sollen demnach städtische Unterkünfte für jeweils bis zu 120 Flüchtlinge errichtet werden. Auch über das frühere Lange-Walker-Gelände zwischen Kapellen und Wevelinghoven wurde entschieden: Dort sollen ebenfalls Flüchtlinge in einer großen Unterkunft Platz finden.