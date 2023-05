Flüchtlinge in Grevenbroich Im Juni sollen Flüchtlinge in die Hagelkreuz-Zelte einziehen

Am Hagelkreuz sollen zunächst, wie Stadtsprecher Lukas Maaßen erläutert, alle neu zugewiesenen Menschen untergebracht werden, „unabhängig ihres Familienstandes und Status“. Sie sollen umziehen, sobald Kapazitäten in anderen Unterkünften, etwa durch Auszüge in Privatwohnungen, frei werden. „Die Zeltstadt wird also als ,Drehscheibe‘ dienen, wobei wir noch nicht sagen können, wie lang die Verweildauer im einzelnen sein wird.“ Um den steigenden Bedarf zu decken, „werden weitere Unterbringungsmöglichkeiten laufend geprüft“. Kurzfristig sei aber kein neues Objekt in Planung. Verlängert wurde der Mietvertrag mit dem Best Western Plaza Hotel an der Montanusstraße, dort sind rund 80 Menschen untergebracht. Die angemieteten Räumlichkeiten in der Alten Molkerei an der Bergheimer Straße, derzeit leben dort 43 Menschen, sind auch bald voll belegt. Dort ziehen weitere 14 Personen ein.