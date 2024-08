Debatte um ISEK und Fahrradstraße Heike Troles kontert Bürgermeister-Kritik – „Flickenteppich“ bei Radverkehr in der City

Die Radverkehrsführung in der Stadtmitte ist in der Politik ein sensibles Thema. So kommt es nach einem NGZ-Artikel, in dem Politiker Kostenpflichtiger Inhalt eine Bilanz nach einem Jahr Fahrradstraße gezogen haben, zu einem Schlagabtausch zwischen Bürgermeister Klaus Krützen (SPD) und der Grevenbroicher CDU-Parteivorsitzenden Heike Troles. Sie hatte nicht nur die Fahrradstraße als gescheitert bezeichnet, sondern auch einige Kritik in Sachen ISEK-Umbau der Bahnstraße geäußert. So hatte Troles die unterschiedlichen Radwegeführungen zwischen Bahnhof und „Turmkater“ bemängelt. In dem Streit geht es nun genau darum.