Keramik-Markt in der Villa Erckens : Fische, Möhren, XXL-Obst - Künstlerinnen zeigen ihr Können

Keramik-Markt in der Villa Erckens

Grevenbroich Nein, die Kreativität hat in Zeiten von Corona nicht gelitten. Endlich gab es am Sonntag nach zweijähriger Zwangspause wieder einen Keramikmarkt im Museum, organisiert von Ursula Gabler mit Unterstützung des „Fördervereins Villa Erckens“.

Unter den elf Keramikkünstlerinnen – Männer waren nicht dabei – nahmen etliche zum ersten Mal an dem Traditionstermin teil.

Ursula Gabler freute sich über die „ganz große Vielfalt“. Zu dieser Vielfalt trug auch Renate Lemanczik aus Köln bei, die in Knechtsteden arbeitet. Ihre Arbeiten ergänzt die 75-Jährige durch kleine Texte. Ihre Spezialität sind lustige Gestalten wie die Maus, die am Wein nippt und der Fuchs, der sich zufrieden zurücklehnt. Penelope Martin-Krinninger aus Neuss abstrahiert Figürliches, ein Teil ihrer Figuren erinnern an die Ampelmännchen. Zur Gebrauchskeramik gehören die Vogeltränken mit Piepmätzen aus Ton.