Mit Hilfe russischer Programmierer Grevenbroicher IT-Firma digitalisiert die deutsche Atommüllverwaltung

Grevenbroich · Das Grevenbroicher Softwareunternehmen GET IT entwickelt eine digitale Plattform zur Vereinheitlichung des Entsorgungsverfahrens von radioaktiven Abfällen in Deutschland. Dafür sollen auch russische Programmierer nach Grevenbroich kommen.

24.03.2023, 04:50 Uhr

Ein Kühlturm des Kernkraftwerks Biblis fällt beim Abriss in sich zusammen. Die Entsorgungverwaltung der radioaktiven Abfälle ist komplex Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Von Jakub Drogowski

Stichtag 15. April: An diesem Tag sollen die letzten drei deutschen Kernkraftwerke vom Netz gehen. Dann ist das Land endgültig frei von selbsterzeugter Kernenergie. Was bleibt, ist seit Jahrzehnten hinlänglich bekannt: Der radioaktive Abfall, der deutschlandweit verstreut in Zwischenlagern auf seine letzte strahlende Ruhe wartet.