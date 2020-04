Nosor Baladna steigt in Online-Handel ein : Firma für Halal-Produkte expandiert in Kapellen

Firma für Halal-Produkte expandiert in Kapellen

Nosor Baladna steigt in Online-Handel ein

Kapellen Der Europavertrieb der Firma Nosor Baladna expandiert. Das auf Halal-Lebensmittel spezialisierte Unternehmen ist nun auch in den Online-Handel eingestiegen und hat im Kapellener Gewerbegebiet einen zweiten Gebäudekomplex gemietet.

Die Produkte waren bislang ausschließlich über den stationären Lebensmittel-Handel zu kaufen. Das hat den Nachteil, dass „unsere Waren in ländlichen Regionen noch nicht in ganzer Breite verfügbar waren“, sagt Geschäftsführer Werner Krauss. „Da schließen unsere Online-Aktivitäten nun eine wichtige Vertriebslücke mit hohem Umsatzpotenzial.“ Das Unternehmen hat daher schon zu Beginn des Jahres einen Manager für den elektronischen Handel (E-Commerce) eingestellt und seine bisherige Lagerkapazität verdoppelt.

Die Halal-Waren aus Kapellen sind mittlerweile in etablierten Internet-Shops gelistet. Im Vorfeld des Fastenmonats Ramadan, der am 23. April beginnt, erwartet Werner Krauss „einen signifikanten Umsatzzuwachs“. Durch die aktuellen Ausgangsbeschränkungen in Folge der Corona-Pandemie würde der Online-Handel zusätzlich boomen, sagt der Geschäftsführer.