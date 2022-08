Kultur in Grevenbroich : Der Finlay-Park wird zum Künstler-Treff

Joachim Schwedhelm (Partnerschaftsverein, r.) und Josef Lieven (Verkehrsverein) auf der Teichmauer mit dem Hölderlin-Zitat. Foto: Wiljo Piel/wilp

Grevenbroich Was 2020 wegen Corona nicht gelang, wird nun nachgeholt: ein interkulturelles Fest mit Künstlern und Musikern. Was Partnerschaft- und Verkehrsverein in einer gemeinsam Aktion auf die Beine stellen werden.