Arbeiten in Grevenbroich : Finanzamt stellt Seiteneinsteiger ein

Arbeiten in Grevenbroich

Grevenbroich Das Finanzamt Grevenbroich sucht wieder Verstärkung aus der freien Wirtschaft, denn mit solchen Beschäftigten sind dort bereits in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht worden: Das bestätigt der neue Leiter Michael Meier

Zwei von 100 Seiteneinsteigerplätzen für die Grundstücksstellen in den Finanzämtern in NRW hat Grevenbroich zu besetzen. Die neuen Mitarbeiter sollen zum 1. Februar 2020 eingestellt werden. Die Ausschreibung richtet sich an Interessenten mit einer abgeschlossenen Ausbildung zum Rechtsanwalts-, Notar- oder Steuerfachangestellten. Auch Immobilien- oder Bürokaufleute können sich bewerben.