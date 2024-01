Ranking in Steuer-Portal Kaum ein Finanzamt in NRW ist langsamer als das in Grevenbroich

Was die Bearbeitungszeit von Steuererklärungen angeht, zählt das Finanzamt Grevenbroich einem Ranking des Portals lohnsteuer-kompakt.de zufolge zu den langsamsten in Nordrhein-Westfalen. Laut einer aktuellen Auswertung des Steuererklärungs-Portals belegt die Behörde an der Merkatorstraße unter den 104 Finanzämtern landesweit Platz 99 – also den fünftletzten. Die Bearbeitungszeit wurde anhand von zahlreichen online erstellten Steuererklärungen anonym erhoben.