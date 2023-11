Wieder Brandeinsatz bei RWE in Grevenbroich-Neurath Feuerwehren löschten erneut im Kraftwerk

Neurath · Erneut rückten am Samstag, 18. November, Feuerwehren am Kraftwerk Neurath an, um Glutnester zu bekämpfen. Am Donnerstag war an einer Bandanlage nahe der Kohle-Brecherei ein Brand ausgebrochen, der bereits am Freitag wieder aufgeflammt war.

19.11.2023 , 11:26 Uhr

Am Samstag wurden wieder Glimmnester im Bereich der Kohle-Brecherei im alten Teil des Kraftwerks Neurath (vorn) gelöscht. Foto: Jörg Mettlach/RWE Power

Von Carsten Sommerfeld