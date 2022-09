Fußgängerzone in Grevenbroich : Feuerwehreinsatz neben dem Traditionscafé Breiden

Fußgängerzone in Grevenbroich

Ein Feuerwehrmann im Korb der Drehleiter nimmt den Bereich unterhalb der Regenrinne in Augenschein. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Am Sonntagnachmittag hat ein Feuerwehreinsatz mitten in der Grevenbroicher Fußgängerzone für Aufsehen gesorgt: Gleich vier Einsatzfahrzeuge der Wehr haben die Kölner Straße angesteuert.

„Als ich am Morgen mit meiner Tochter in der Fußgängerzone unterwegs war, habe ich gesehen, dass da Teile heruntergefallen waren“, sagt Jenny Goergens, die in der Stadtmitte wohnt und auch die Facebook-Gruppe „Grevenbroich 2.0“ mit gut 11.000 Mitgliedern verwaltet. Sie hatte ein Foto gepostet und darum gebeten, beim Spazierengehen durch die Fußgängerzone vorsichtig zu sein. Doch dabei ist es nicht geblieben: Goergens verständigte auf Anraten anderer Mitglieder die Kreisleitstelle, die daraufhin Alarm auslöste.