Ehrenabend im Alten Schloss in Grevenbroich : Feuerwehr zeichnet Jubilare aus

Grevenbroich Es ist Tradition in der Vorweihnachtszeit, dass die Grevenbroicher Feuerwehr um Leiter Udo Lennartz verdiente und langjährige Mitglieder mit einer Feierstunde im Alten Schloss würdigt. Diesmal standen vor allem die Jubilare im Mittelpunkt.

Dicken und Winkelmann sind als junge Männer zeitgleich in die Feuerwehr eingetreten und ihr seitdem treu geblieben. „Ich hätte es vor 50 Jahren nicht gedacht, dass ich so lange dabei bleibe – und vor allem nicht, dass die Zeit so schnell vorbei geht“, sagte Paul Winkelmann staunend. Er erinnert sich an spontane Einsätze mitten in der Nacht, wenn die Feuerwehr zu einem Brand oder einem Unfall gerufen wurde.