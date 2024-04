Anleitern am „Elisabeth“ Feuerwehr übt mit neuer Drehleiter am Krankenhaus Grevenbroich

Die Feuerwehr Grevenbroich hat am Mittwoch den Einsatz ihrer neuen Drehleiter geprobt – und zwar an einem besonders sensiblen Objekt: Das im März ausgelieferte Rettungsgerät wurde am Elisabethkrankenhaus in Stellung gebracht, unter anderem an der „Rampe“, über die Patienten fußläufig in die Notaufnahme gelangen. Die Drehleiter, die den Vormittag über immer wieder ausgefahren wurde, hat für einiges Aufsehen gesorgt. Den meisten Zuschauern war aber rasch klar, dass die Feuerwehr nur zu Trainingszwecken da ist.