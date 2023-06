Finanzielle Unterstützung aus Grevenbroich Feuerwehr spendet für Kollegen in Ratingen

Die Spendensumme überreichte der stellvertretende Leiter der Grevenbroicher Wehr, Ingo Reiners, am Dienstag dieser Woche an Hauptbrandmeister Andreas Dierdorf von der Ratinger Berufsfeuerwehr. Dierdorf ist zugleich seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Grevenbroicher Wehr aktiv und wird die Spende nun an die Kollegen in Ratingen weitergeben.