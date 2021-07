Mehr als 100 Helfer im Starkregen-Einsatz : Feuerwehr schützt Seniorenheim mit 3000 Sandsäcken

In Langwaden standen am Abend wieder die Straßen unter Wasser. Foto: Marc Pesch/mape

Grevenbroich In der Nacht zu Donnerstag war die Feuerwehr im Großeinsatz: Zahlreiche Keller im Stadtgebiet mussten leergepumpt werden, es kam zu Überflutungen von Straßen. Da befürchtet wird, dass die Erft über ihre Ufer treten könnte, wurde das Albert-Schweitzer-Haus in der Innenstadt mit 3500 Sandsäcken gesichert. In dem Seniorenheim leben mehr als 140 Menschen.

Weiterleiten Drucken Von Wiljo Piel

Die heftigen Niederschläge am Mittwoch haben auch den der Grevenbroicher Feuerwehr in den Abendstunden zahlreiche Einsätze beschert. Nachdem die Zahl der Notrufe gegen 20.30 Uhr kurzfristig stark anstieg, wurde Stadtalarm für alle Kräfte der Wehr ausgelöst.

Schwerpunkte des Einsatzgeschehens waren zunächst Langwaden, Frimmersdorf und die Südstadt. Dort, aber auch in anderen Stadtteilen, meldeten Anwohner sowohl überflutete Straßen als auch vollgelaufene Keller. Bereits in den ersten zwei Stunden bis 22.30 Uhr zählten die Helfer rund 30 Einsätze. Aktuell sind die Helfer in Barrenstein im Einsatz, um dort einen Keller auszupumpen.

In Langwaden brachte die Feuerwehr am Abend mehrere Pferde von einer teils überfluteten Weide in Sicherheit, in Neurath musste die Frimmersdorfer Straße nach Überflutung gesperrt werden. An der Gürather Straße in Neurath blockierte ein Baum die Straße. In der Laag in Frimmersdorf kam es zu großflächigen Überflutungen. In Kapellen liefen an der Stormstraße mehrere Keller voll.

Bewohner haben ihr Haus mit selbst konstruierten Sandsäcken gesichert. Foto: Marc Pesch/mape

Parallel zum aktuellen Einsatzgeschehen überwacht der Führungsdienst die Entwicklung des Wasserstandes der Erft, da dieser nach starken Niederschlägen im Quellgebiet in der Eifel ansteigt. Aus Sicherheitsgründen wurde das in der Nähe des Flusses liegende Albert-Schweitzer-Haus in der Innenstadt mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks gegen eine mögliche Überflutung geschützt. 3000 Sandsäcke wurden 50 Zentimeter hoch gestapelt, um das Wasser – falls es zu einer Überflutung kommen sollte – an strategische Punkte abzuleiten. Dort soll es dann abgepumpt werden. Weitere 1000 Säcke liegen bereit.

„Das ist eine Vorsichtsmaßnahme“, sagt ein Sprecher der Feuerwehr. „Wir wollen eine Evakuierung des Seniorenheims verhindern.“ Mehr als 140 Menschen leben dort. Zurzeit geht die Feuerwehr aber davon aus, dass die Erft nicht über ihre Ufer treten wird.