Feuerwehr Grevenbroich nach Unwetter im Dauereinsatz Überflutete Höfe, Sandsäcke in Langwaden und Schul-Ausfall in Wevelinghoven

Gefragt waren die Retter auch in der Südstadt. Dort tat sich gegen 18 Uhr mit dem Gut Herkenbusch eine Einsatzstelle auf, an der die Retter bis tief in die Nacht beschäftigt sein sollten. Laut Feuerwehr stand das Wasser auf dem Gelände des Hofs an manchen Stellen bis zu 70 Zentimeter hoch. Öl stellte auch dort ein Problem dar: In Folge der Überflutung schlug ein Tank leck, der Stoff trat aus und floss in einen Weiher, in dem sich normalerweise das Regenwasser sammelt. Um die Umwelt zu schützen, legte die Feuerwehr Ölschlingen auf der Oberfläche aus, um den schmierigen „Teppich“ beisammenzuhalten und zu verhindern, dass der Schadstoff ins Erdreich gelangt. Bis etwa 2 Uhr in der Nacht waren die Kräfte dort zudem mit dem Abpumpen von Wasser beschäftigt.