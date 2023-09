Einsatz in Grevenbroich Feuerwehr rettet Meerschweinchen und Katze aus Brandwohnung

Am Montagabend ist es an der Straße Am Schillingshof in Gindorf zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Die Retter waren gegen 20.35 Uhr wegen eines Küchenbrands alarmiert worden – und tatsächlich: Als die ersten Feuerwehrleute der ehrenamtlichen Einheit Gustorf/Gindorf an der Einsatzstelle eintrafen, brannte es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Bei Ausbruch des Feuers befanden sich nach Polizeiangaben eine 34-jährige Frau und ihr sechsjähriger Sohn in der Wohnung. Beide konnten das Objekt selbstständig verlassen.