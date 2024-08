Feuerwehr Grevenbroich rettet Katze aus Schacht Siebeneinhalb Stunden Kampf um Kater Leo

Hemmerden · Spektakuläre Rettungsaktion in Hemmerden. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten in der Nacht zu Dienstag einen Kater, der in einen vergessenen Schacht eines Wohnhauses gestürzt war. Bevor das Tier entdeckt wurde, war eine aufwendige Suche erforderlich.

13.08.2024 , 17:40 Uhr

8 Bilder So wurde Kater Leo aus dem Schacht befreit 8 Bilder Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Etwa siebeneinhalb Stunden kämpften Einsatzkräfte der Feuerwehr Grevenbroich um das Leben von Kater Leo. Der Stubentiger war in einem Hemmerdener Haus in einen Schacht geraten, aus dem es für ihn keinen Ausweg mehr gab. Die einzige Rettungsmöglichkeit: Die Wehrleute stemmten eine Wand im Wohnzimmer auf, um das in eine Zwangslage geratene Tier zu befreien. Gegen 22 Uhr am späten Montagabend hatten die Halter in ihrem Wohnhaus plötzlich heftiges Gejammer ihres Katers Leo vernommen und sich auf die Suche nach dem Tier gemacht. Dabei stellten sie fest, dass die Katze offenbar in einem für Menschen nicht zugänglichen Dachboden eines Anbaus festzustecken schien. Daraufhin alarmierten sie die Rettungskräfte. Info Katzen aus Trockner und Schacht gerettet Wäschetrockner Im Herbst 2021 musste die Feuerwehr in Hemmerden eine Katze aus einem Wäschetrockner befreien. Den wollte das Tier allerdings nicht freiwillig verlassen – es wehrte sich heftig gegen die Rettungsversuche der Einsatzkräfte. Bahngleise Im September 2021 kam es zu einer Rettungsaktion an einem Bahnübergang in Kapellen. Dort hatte sich eine außergewöhnlich dicke Katze in den Fahrbahnplatten verklemmt. Die Einsatzkräfte handelten sehr schnell, sodass der Zugverkehr nicht gestoppt werden musste. Schacht Im Sommer 2022 rettete die Feuerwehr eine junge Katze, die in einem Installationsschacht eines Hauses im Buckauviertel festsaß. Um das Tier zu befreien, musste die Wand eines Badezimmers aufgebrochen werden. Der in der Nachbarschaft wohnende stellvertretende Leiter der Grevenbroicher Feuerwehr, Ingo Reiners, erkundete wenig später die Lage und forderte Verstärkung zur Befreiung des Stubentigers an – darunter ein Drehleiterfahrzeug und die Hemmerdener Ehrenamtler der Grevenbroicher Wehr. Da die Kräfte das kläglich maunzende Tier zunächst irgendwo unter den Balken des flachen Daches verklemmt vermuteten, entfernten sie zuerst einige Dachziegel und suchten den Dachboden mithilfe einer Endoskop-Kamera ab – allerdings ohne Erfolg. „Das Miauen blieb deutlich hörbar, der Kater aber verschwunden“, schildert Feuerwehrsprecher Thomas Kuhn. Daraufhin hätten die Wehrleute weitere Teile des Daches auf dem Anbau sowie am Haupthaus entfernt. Auch das allerdings ohne das vernehmlich jammernde Tier zu finden. In einer Gebäudeecke fanden die Retter schließlich einen gemauerten Schacht, aus dem das Miauen der Katze deutlich zu hören war. „Offenbar war das Tier beim Strolchen über den Dachboden dort hineingestürzt“, vermutet Kuhn. Da sie den Schacht zunächst für einen alten Kaminzug hielten, suchten die Retter sowohl das Haus der Katerbesitzer als auch ein Nachbargebäude nach einem möglichen Revisionszugang zu dem vermuteten alten Kamin ab. Auch das aber ohne Erfolg. Obwohl die Wehrleute in beiden Häusern zusätzliche Suchöffnungen für die Endoskop-Kamera in mehrere Wände bohrten, blieb der genaue Aufenthaltsort es Katers unklar. Erst auf Basis alter Bauzeichnungen der Eigentümer entdeckten die Retter schließlich einen offenbar beim Bau der Häuser abgemauerten Gebäudewinkel, in den der Kater offenbar gestürzt sein musste – und aus dem sich das Tier aus eigener Kraft nicht mehr selbst würde befreien können. In Absprache mit den Hauseigentümern entschieden sich die Rettungskräfte daraufhin, aus dem angrenzenden Wohnzimmer zunächst mehrere Suchbohrungen in den Schacht zu treiben und – nachdem die Katze dort tatsächlich geortet worden war – die Zimmerwand zum Schacht aufzubrechen. Gegen 5.30 Uhr am Dienstagmorgen war die Wand geöffnet und die Retter konnten Leo aus seiner Falle befreien und ihn seinen glücklichen Besitzern übergeben. Im Einsatz waren neben Ingo Reiners insgesamt sieben ehrenamtliche Kräfte der Löscheinheit Hemmerden sowie zwei Wehrleute der hauptamtlichen Wache. Angaben zum Reparaturaufwand am Haus kann die Feuerwehr nicht machen. Während der Rettungsdienst selbst kostenfrei ist, trägt der Eigentümer die Renovierungskosten selbst. Hier geht es zur Bilderstrecke: So wurde Kater Leo aus dem Schacht befreit

(wilp )