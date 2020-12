Helfer wurden noch mehr alarmiert als 2019 : Feuerwehr Grevenbroich meldet Rekord-Einsatzjahr

Großen Sachschaden verursachte ein Feuer auf einem LKW-Auflieger am Abend des 18. Septembers in Frimmersdorf. Ein Werkstatt-LKW mitsamt aufgeladenen Motocross-Maschinen geriet während der Fahrt in Brand. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Die Grevenbroicher Helfer wurden in den vergangenen Monaten insgesamt 1054 Mal alarmiert. Löschen mussten die Einsatzkräfte jedoch in den wenigsten Fällen. Sie waren vor allem bei technischen Hilfeleistungen gefragt.

Besonders heftig wirkte sich der Orkan „Sabine“ aus, der am 10. Februar mit Geschwindigkeiten von bis zum 100 km/h durch die Stadt fegte. „25 Einsätze fielen innerhalb kürzester Zeit an. 140 Kräfte aus allen Einheiten waren die gesamte Nacht unterwegs“, schildert Feuerwehr-Sprecher Sebastian Draxl. Fälle wie diese sind längst keine Seltenheit mehr: Alleine in diesem Jahr rückte die Feuerwehr zu 305 Sturm- und Wassereinsätzen aus. Etwa im August, als heftige Gewitter mit Orkanböen und Starkregen an zwei Tagen zahlreiche Keller und Straßen überschwemmten. Besonders die Südstadt wurde stark getroffen.

„Unter dem Strich haben wir ein sehr einsatzreiches Jahr hinter uns“, sagt Udo Lennartz, der dabei auch an Tage denkt, an denen plötzlich alles auf einmal auf die Helfer zukam. Etwa an den 16. Juni, als vier Menschen und ein Hund aus einem Sportplatzgebäude gerettet werden mussten, nachdem es ein Gasleck an einer Heizanlage gegeben hatte. Zeit zum Durchatmen gab es kaum: Denn nicht lange danach wurde die Feuerwehr zu einem Unfall nach Gustorf alarmiert, um einen Autofahrer aus seinem Fahrzeug-Wrack zu befreien. Nicht anders am 28. Juni, an dem zeitweise alle Einheiten der Feuerwehr im Einsatz waren – wegen eines schweren Verkehrsunfalls auf der Kreisstraße 10, ausströmendes Gas in Kapellen und zwei Brandmeldeanlagen, die Alarm schlugen. Eine davon in einem Seniorenheim.