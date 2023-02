Feueralarm in Grevenbroich Feuerwehr löscht Kleinbrand in der Coens-Galerie

Ein immer wieder aufheulender Räumungsalarm, dann die Ansage „Aufgrund eines technischen Störfalls muss das Gebäude sofort geräumt werden!“: In der Coens-Galerie hat es am Freitag gegen 15.20 Uhr einen Feueralarm gegeben. Ein Rauchmelder schlug an, dadurch wurde ein Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Kräfte der hauptamtlichen Wache rückten an.