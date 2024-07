Einsatz in Kapellen Feuerwehr löscht brennende Wiese im Neubaugebiet

Am Montag Nachmittag kam es zu einem größeren Feuerwehreinsatz in Kapellen. Haupt- und ehrenamtliche Kräfte waren gegen 14.50 Uhr unter dem Stichwort „Feuer Feld“ ins Neubaugebiet alarmiert worden. Dort waren aus unbekannten Gründen rund 500 Quadratmeter trockenes Gras auf einem Grünzug, der zwischen den beiden Teilen des Baugebiets liegt, in Brand geraten.