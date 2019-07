Auch in Neurath rückten Einsatzkräfte aus : Feuerwehr löscht brennendes Feld in Hemmerden

Zahlreiche Einheiten löschten den Brand in Hemmerden. Foto: Dieter Staniek

Hemmerden Am Dycker Mühlenweg stand am Mittwoch Nachmittag ein abgeerntetes Feld in Flammen: Einsatzkräfte aus Stadtmitte, Hemmerden und Wevelinghoven löschten das Feuer, das auf mehreren Tausend Quadratmetern ausgebrochen war – gemeinsam mit Kollegen aus Neuss und Korschenbroich, die zur Verstärkung angerückt waren.

Die Ursache könnte eine weggeworfene Zigaretten gewesen sein, die das auf dem Feld liegende Stroh in Brand setzte. Die Feuerwehr warnt angesichts der Trockenheit ausdrücklich davor, brennende Kippen in die Landschaft zu werfen.

Parallel zu diesem Einsatz rückten die Löschzüge aus Neukirchen, Frimmersdorf-Neurath und Gustorf zu einer Palettenfirma an der Gürather Straße in Neurath aus. Dort war es gegen 16.15 Uhr zu einem Brandmeldealarm gekommen. Bei einer Temperatur von mehr als 50 Grad hatte in einem Außenlager ein Wärmemelder angeschlagen. Zu einem Brand kam es nicht.

Sämtliche Löscheinheiten aus Grevenbroich waren am Nachmittag im Einsatz. Es wurde Stadtalarm ausgelöst.

(wilp)