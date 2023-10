Löschzug Kapellen im Einsatz Feuerwehr löscht brennendes Auto auf der A 46

Kapellen · Die Autobahn 46 musste am Dienstag zeitweise in Fahrtrichtung Heinsberg gesperrt werden. Auf dem Randstreifen war ein Fahrzeug in Brand geraten. Dabei entstand eine enorme Hitze.

04.10.2023, 10:56 Uhr

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Mini in Vollbrand. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Gerade noch rechtzeitig konnte der Fahrer eines Minis sein Auto am späten Dienstag Nachmittag auf der A46 hinter der Ausfahrt Kapellen in Fahrtrichtung Heinsberg stoppen. Zuvor hatten ihn mehrere Überholende auf einen Defekt an seinem Fahrzeug aufmerksam gemacht. Der Mann fuhr kurz vor dem Rastplatz Vierwinden auf den Randstreifen, stieg aus, bemerkte eine Rauchentwicklung unter dem Wagen und alarmierte die Feuerwehr. Bereits auf der Anfahrt konnten die von der Kreisleitstelle unmittelbar zur Hilfe entsandten Ehrenamtler der Kapellener Wehr eine große Rauchwolke über der Autobahn erkennen. Als sie wenig später an der Schadensstelle eintrafen, stand der mit einem konventionellen Antrieb ausgerüstete Pkw bereits in Vollbrand. Zwei Einsatzkräfte bekämpften das Feuer unter Atemschutz. Insbesondere der Abbrand der Reifen erzeugte dabei eine so große Hitze, dass die Alufelgen größtenteils zerstört wurden und sogar das Metall der Felgen zum Teil auf dem Asphalt zerfloss. Rund 15 Minuten nach dem Eintreffen der Helfer war der Wagen gelöscht, die Nachlösch- und Aufräumarbeiten waren nach rund einer Dreiviertelstunde beendet. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Autobahn 46 in Richtung Heinsberg für rund 20 Minuten gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch unbekannt.

(NGZ)