Einsatz am Mittwochabend Feuerwehr löscht Brand in Sporthalle am BBZ Grevenbroich

Als das Feuer um kurz vor 20 Uhr ausbrach, sollen aber keine Arbeiten mehr stattgefunden haben. Wie Kreis-Sprecher Benjamin Josephs am späten Abend mitteilte, war ein Prallschutz an einer Wand der Sporthalle in Flammen aufgegangen. Laut Feuerwehr waren am Boden unterhalb der Wandverkleidung aber noch andere Gegenstände in Brand geraten. Was genau, blieb zunächst unklar. Die Halle kann laut Benjamin Josephs nun bis auf Weiteres nicht genutzt werden. Als die Feuerwehr den Rauch mithilfe von Überdruck-Lüftern größtenteils aus der Halle geblasen hatte, wurde das Ausmaß des Brandschadens deutlich. Nicht nur die Wand wurde in Mitleidenschaft gezogen: Auch weite Teile des Bodens müssen mindestens gereinigt werden. Am Mittwochabend war er fast vollständig von Ruß bedeckt. Um sicherzustellen, dass sich in der Halle keine Glutnester verstecken, öffneten die Feuerwehrleute später an der Brandstelle die Deckenverkleidung und den Hallenboden.