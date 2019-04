Poststraße zeitweise gesperrt : Feuerwehr löscht Brand an Neubau in Wevelinghoven

Ein Brand an diesem Neubau sorgte am Dienstag für einen zweistündigen Feuerwehreinsatz an der Poststraße. Foto: Dieter Staniek

Wevelinghoven Rund 20 Feuerwehrleute rückten am Dienstag kurz nach 12 Uhr zur Ortsdurchfahrt in Wevelinghoven aus, ein Teilstück der Poststraße musste gesperrt werden. Grund war ein Brand an einem im Bau befindlichen Mehrfamilienhaus kurz vor dem Kreisverkehr.

Von Carsten Sommerfeld

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand das Feuer bei Bauarbeiten. Menschen wurden nicht verletzt.

„Ein Funke ist in die Gebäudetrennfuge geraten und hat dort Materalien in Brand gesetzt“, erläutert Architekt Birk Kleszczewski. Rauch drang aus der Fuge zu einem Nachbarhaus heraus. Leicht war es nicht, an den Brandherd zu gelangen: Die Feuerwehrleute lösten Steine heraus und vergrößerten so den Spalt. Mit Hilfe der Wärmebildkamera konnte dann der Brand geortet und gelöscht werden. Rund zwei Stunden lang dauerte der Einsatz, zu dem circa 20 Feuerwehrleute der hauptamtlichen Wache an der Lilienthalstraße sowie der freiwilligen Einheiten aus Wevelinhoven und Kapellen angerückt waren.

Unter dem Namen „Depot 7“ werden im nördlichen Bereich der Poststraße zurzeit zwei Neubauten mit insgesamt 17 Wohnungen errichtet. Den beim Feuer entstandenen Sachschaden beziffert Birk Kleszczewski „nach ersten Einschätzungen auf 10.000 bis 15.000 Euro“. Der Zeitplan für den Neubau werde durch den Brand nicht gefährdet, die Fertigstellung sei für Sommer vorgesehen.

(cso-)