Feuerwehr-Einsatz in Grevenbroich-Elsen Explosives Gas-Luft-Gemisch im Keller eines Reihenhauses

Elsen · In einem Wohngebiet in Elsen ist es am Freitag zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Die Retter wurden zum Glück rechtzeitig informiert und konnten daher Schlimmeres verhindern. Im Keller eines Reihenhauses war es zu einem Gasaustritt gekommen.

20.10.2023, 16:39 Uhr

Feuerwehr-Einsatz an der Mathias-Esser-Straße: Im Keller eines Reihenhauses war Gas ausgetreten. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Die Bewohner hatten am Nachmittag einen merkwürdigen Geruch in ihrem Haus festgestellt. Sie vermuteten, dass es sich dabei um Gas handeln könnte, und verständigten die Feuerwehr. Gegen 14.35 Uhr alarmierte die Kreisleitstelle die Grevenbroicher Einsatzkräfte. Wenig später konnten die Florianer vor Ort den angenommenen Gasaustritt bestätigen. Im Keller des Reihenhauses hatte sich nach Angaben der Feuerwehr bereits ein explosives Gas-Luft-Gemisch gebildet. „Die Sauerstoffkonzentration lag nur noch bei zwölf Prozent und nicht wie üblich bei 21 Prozent“, schildert Einsatzleiter Christian Koch die Lage vor Ort. Kräfte unter schwerem Atemschutz machen sich bereit für den Einsazt. Foto: Feuerwehr Grevenbroich Unter schwerem Atemschutz nahmen Trupps der Feuerwehr Messungen vor und schlossen den Gashaupthahn. Parallel dazu wurde der Brandschutz sichergestellt und mit umfangreichen Lüftungsmaßnahmen begonnen. Wie Feuerwehr-Sprecher Sebastian Draxl mitteilte, war auch der Rettungsdienst vor Ort, um zwei Bewohner des Hauses zu behandeln. „Diese mussten allerdings nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.“ Vorsorglich räumten die Einsatzkräfte die beiden angrenzenden Häuser der Reihenhaussiedlung. Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Arbeiten an einen Mitarbeiter des zwischenzeitlich eingetroffenen Energieversorgers übergeben. Die Ursache des Gasaustritts war am Freitagnachmittag noch unklar. Rund anderthalb Stunden nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnte der Einsatz in Elsen beendet werden. Beteiligt waren die ehrenamtlichen Kräfte der Einheit Stadtmitte und die hauptamtliche Wache. Für die Dauer des Einsatzes übernahmen der Einsatzführungsdienst und die Einheit Wevelinghoven die Feuerwache an der St.-Florian-Straße. Sie stellten den Grundschutz für die Stadt sicher.

(NGZ)