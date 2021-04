Polizei schließt Brandstiftung nicht aus : Feuerwehr Gustorf löscht fünf Brände in zehn Tagen

Gustorf Die Polizei prüft nach einem erneuten Heckenbrand einen Zusammenhang mit anderen mutmaßlichen Brandstiftungen in den vergangenen Tagen. Bisher sind alle Feuer vergleichsweise glimpflich ausgegangen.

Bewohner des Doppeldorfs sind nach einer Serie mutmaßlicher Brandstiftungen in Sorge: Am Sonntag um 7.39 Uhr wurde die Feuerwehr zum fünften Mal binnen zehn Tagen alarmiert. Diesmal brannte eine Hecke an einem Einfamilienhaus an der Straße „Zur Hammhöhe“ in Gindorf. Die Ursache für das Feuer ist auch in diesem Fall ungeklärt, jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Eine Brandstiftung könne derzeit nicht ausgeschlossen werden. „Ob ein Zusammenhang mit den Bränden der vergangenen Wochen besteht, wird derzeit geprüft“, teilte die Kreispolizeibehörde am Montag mit.

Bereits am 9., am 11. und am 14. April waren Einsatzkräfte zu Bränden in Gustorf ausgerückt. Ein Gestrüppbrand an der Erlenstraße und parallel dazu ein Heckenbrand am Torfstecherweg bildeten den Beginn der kleinen Serie in Gustorf. Kostenpflichtiger Inhalt Nur zwei Tage später brannte der hölzerne Steg der alten Güterhalle unweit des Gustorfer Bahnhofs – und am 14. April eine Hecke an der Brucknerstraße. Die Feuerwehr rückte bis dahin immer in den späten Abendstunden aus, am Sonntag zum ersten Mal am frühen Morgen. In keinem der Fälle konnte die Polizei Brandstiftung ausschließen, in allen Fällen wird ermittelt.