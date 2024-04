Mehrere Löschzüge rücken aus Brennender Sicherungskasten löst Feuerwehr-Einsatz aus

Grevenbroich · Kurz nach dem Stadtfest „City-Frühling“ rückten Feuerwehrfahrzeuge in die Innenstadt aus. Ihr Ziel war das Bahnhofsviertel. In einem Wohnhaus an der Bahnstraße war ein Sicherungskasten in Brand geraten.

29.04.2024 , 10:46 Uhr

Gleich mehrere Feuerwehreinheiten rückten am Sonntagabend zur Bahnstraße in Grevenbroich aus. Foto: Feuerwehr Grevenbroich/Feuerwehr Grevenbroioch

Flammen schlugen am Sonntagabend aus einem Sicherungskasten eines Wohnhauses an der Bahnstraße in der Innenstadt. Schnell machte sich dichter Rauch in dem Gebäude breit. Geistesgegenwärtig verließen die Bewohner das Gebäude und alarmierten die Feuerwehr. Die wenige Minuten später eintreffenden Rettungskräfte fanden das Haus im Inneren stark verraucht vor und begannen, das Gebäude mit mehreren Löschtrupps zu kontrollieren. Dabei fanden sie den Elektrokasten weiterhin brennend vor. Da er nach wie vor unter Strom stand, schaltete ein Feuerwehrmann mit der entsprechenden fachlichen Qualifikation das Gebäude spannungsfrei. Anschließend konnten die Einsatzkräfte die Flammen zügig löschen. Aufgrund der starken Verrauchung und der unter anderem nötigen Lüftungsarbeiten dauerte der Einsatz jedoch noch längere Zeit an. Um auszuschließen, dass sich der Brand weiter in der Elektroinstallation ausgebreitet hatte, kontrollierten die Wehrleute unter anderem die Leitungen rund um den Schaltkasten und setzten dabei unter anderem eine Spezialkamera ein. Gegen 21.30 Uhr war der Einsatz dann für alle Kräfte beendet. Alarmiert zur Bahnstraße waren neben der hauptamtlichen Wache auch die Einheiten aus Stadtmitte und Wevelinghoven. Während der Löschmaßnahmen stellten die Ehrenamtler der Einheit Gustorf-Gindorf den Grundschutz fürs Stadtgebiet auf der Feuerwache sicher. Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtet, war das Gebäude nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Freunden unter. Aussagen zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr nicht machen.

