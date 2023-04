Zwei Unfälle hintereinander in Grevenbroich Feuerwehr wird auf Heimweg direkt wieder zum Ersthelfer

Keine zwei Stunden später ereignete sich der nächste Unfall. Gegen 15.45 Uhr waren in Höhe einer Tankstelle an der Nordstraße in Grevenbroich zwei Autos kollidiert. In einem Fahrzeug war der Fahrer eingeschlossen, der andere Wagen schleuderte mit drei Insassen über die Fahrbahn, durchschlug eine Grundstücksmauer und prallte gegen die Wand eines Wohnhauses. Noch bevor die von Augenzeugen zum Unfallort alarmierten Kräfte der hauptamtlichen Wache eintrafen, waren die Ehrenamtler aus Kapellen schon vor Ort. Nach dem ersten Unfalleinsatz wollten sie ihr Löschfahrzeug an der Nordstraße betanken – stattdessen begannen die Helfer umgehend mit der Erstversorgung der Fahrzeugpassagiere und betreuten diese bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.