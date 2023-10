Jugendarbeit in Grevenbroich Feuerwache-Vereinschefin Heike Troles vermisst Ehrlichkeit bei der Stadt

Darum geht es in Kürze: 2023 hatte die Stadt dem Verein für seine Familien und Jugendarbeit – vom Betrieb des Familienbüros bis zu Jugendworkshops – 493.000 Euro gezahlt. Für 2024 stellte die Verwaltung ihm nur noch 275.000 Euro in Aussicht – im Rathaus war errechnet worden, dass die Aufgaben damit zu stemmen seien. Der Verein habe dagegen erklärt, so sagt Bürgermeister Klaus Krützen, dass die Förderung „auf bis zu circa 870.000 Euro“ steigen müsse.