Rettungswesen in Grevenbroich Feuerschutzpolitiker auf „Exkursion“ in der Hauptwache

Die Feuerschutzpolitiker in Grevenbroich wollen den 14. Mai aber nicht einfach so sausen lassen: Den ursprünglich für die Sitzung geblockten Abend will das 21 Mitglieder starke Gremium (Stellvertreter mit eingerechnet) trotzdem nutzen – für das Feuerschutzwesen. Wie Dresen erklärt, trifft sich der Ausschuss nicht-öffentlich an der neuen Feuer- und Rettungswache an der St.-Florian-Straße, um sich dort die neuesten Fahrzeuge der Feuerwehr-Flotte vorführen zu lassen.