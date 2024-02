Nächtlicher Alarm in Wevelinghoven Feuerschein in Fenster löst Einsatz der Feuerwehr aus

Wevelinghoven · In der Nacht zu Mittwoch hat es einen Feueralarm an der Von-Heinsberg-Straße in Wevelinghoven gegeben. Gleich drei Einheiten der Feuerwehr rückten an – tätig werden brauchten die Retter aber nicht.

14.02.2024 , 15:19 Uhr

Flackernder Feuerschein im Zimmer eines Wohnhauses an der Von-Heinsberg-Straße in Wevelinghoven hat in der Nacht zu Mittwoch die Aufmerksamkeit einer Nachbarin erregt. Sie alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Wenig später rückten die hauptamtlichen Einsatzkräfte und die ehrenamtlichen Einheiten aus Kapellen und Wevelinghoven an, wie die Feuerwehr mitteilte. Die ersteintreffenden Retter konnten ein deutliches Flackern hinter dem Fenster des Gebäudes bestätigen. Allerdings entpuppte sich der vermeintliche Zimmerbrand wenig später als der Flammenschein einer großen Kerze im ansonsten völlig verdunkelten Raum, die der Besitzer daraufhin löschte. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach kurzer Zeit beendet. Für die aufmerksame Nachbarin bleibt der Fehlalarm kostenfrei, weil sie im guten Glauben gehandelt hat. Die Feuerwehr rät dazu, verdächtige Brandwahrnehmungen möglichst rasch unter der 112 zu melden.

(cka)