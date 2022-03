Grevenbroich : Feuer in Tiefgarage ausgebrochen - Hochhaus evakuiert

Feuer in einer Tiefgarage in Grevenbroich. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Grevenbroich Am Dienstagabend ist die Feuerwehr in Grevenbroich zu einem Brand in einer Tiefgarage ausgerückt. Ein nahegelegenes Hochhaus wurde geräumt. Verletzte wurden in der Nacht nicht gemeldet.

In einer Tiefgarage im Stadtteil Wevelinghofen ist es am Dienstagabend zu einem Brand gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr Grevenbroich begannen die Löscharbeiten gegen 22.30 Uhr. Die Einsatzkräfte räumten ein nahegelegenes Hochhaus. Es habe bislang aber keine Verletzten gegeben, teilte die Feuerwehr mit. Für die Löscharbeiten sei ein spezieller Löschroboter angefordert worden. Zwei Straßen im Umfeld des Brandes wurden gesperrt.

