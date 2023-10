Einsatz in Gindorf Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Gindorf · Feuerwehreinsatz in Gindorf: Am Mittwoch Abend stand ein Zimmer in einem Mehrfamilienhaus in Vollbrand. Ursache war wohl eine umgefallene Kerze.

19.10.2023, 09:54 Uhr

Die Feuerwehr rückte am Dienstagabend zu einem Brand in Gindorf aus (Symbolbild). Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Das Feuer war gegen 21.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Straße „Am Schillingshof“ ausgebrochen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits ein Zimmer einer Wohnung im ersten Obergeschoss in Vollbrand. Laut Polizei konnte sich der ältere Wohnungsinhaber mit Hilfe eines weiteren Hausbewohners rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der zur Hilfe geeilte Nachbar erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste ins Grevenbroicher Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Nach dem derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde das Feuer durch eine umgefallene brennende Kerze verursacht. Weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen wurden aufgenommen.

(NGZ)