Feuer in Grevenbroich : Papiercontainer in Brand - Polizei sucht Zeugen

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Grevenbroich Am Samstagabend, 17. September, kam es auf dem Gelände einer Schule an der Heyerstraße zum Brand eines Papiercontainers. Was bisher bekannt ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Brand wurde gegen 18.25 Uhr durch einen Zeugen gemeldet, der den Container in die Mitte des Hofes zog. Dadurch wollte er eine Brandausdehnung verhindern, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch die Hitzeeinwirkung wurde das Behältnis beschädigt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob der Inhalt des Containers vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

(NGZ)