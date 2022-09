Einsatz in Kapellen : Nächtliche Koch-Aktion endet mit Feueralarm

An der Kapellener Straße in Kapellen musste in der Nacht zum Sonntag die Feuerwehr anrücken. (Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Kapellen Ein Feueralarm hat die Menschen in Grevenbroich-Kapellen in der Nacht zum Sonntag aus dem Schlaf gerissen: Das waren die Gründe und so lief der Einsatz.

In der Nacht zu Sonntag dürfte ein Feuerwehreinsatz etliche Bewohner der Kapellener Straße aufgeschreckt haben: Die Einsatzkräfte waren gegen 3.40 Uhr mit dem Stichwort „Feuer Zimmer“ alarmiert worden und in die Siedlung ausgerückt. In einer Obergeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses dort wollten Bewohner offenbar ihren nächtlichen Hunger stillen: Der überhitzte Inhalt eines Backofens hatte weite Teile der Wohnung verqualmt.

Die hauptamtlichen Kräfte der Stadtfeuerwehr sowie Ehrenamtler der Löscheinheit Kapellen waren rasch zur Stelle. Wie die Feuerwehr mitteilte, erkundete ein Trupp unter Atemschutz die Wohnung, identifizierte das Essen im Backofen als Ursache für den Rauch und öffnete alle Fenster. Ein weiterer Einsatztrupp brachte einen Überdrucklüfter in Position und drückte den verbliebenen Qualm aus dem Gebäude. Gut 30 Minuten nach dem Alarm konnten die Einsatzkräfte die Wohnung wieder freigeben. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Grevenbroich hatte erst kürzlich appelliert, Kochplatten und Backöfen niemals unbeaufsichtigt laufen zu lassen. In den vergangenen Wochen war es im Stadtgebiet mehrmals vorgekommen, dass Bewohner ihre Häuser oder Wohnungen gar verlassen hatten und Speisen währenddessen in der Küche verschmorten. In einigen Fällen waren Nachbarn durch piepsende Rauchmelder auf die Gefahr aufmerksam geworden und verständigten den Notruf.

