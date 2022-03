Kolumne Gesundes zur Fastenzeit : Chefarzt warnt - Fettreiche Mahlzeiten begünstigen Gallensteine

Grevenbroich Wer Gallensteinen vorbeugen möchte, sollte sich fit halten – und vor allem gesund ernähren. Das rät Dr. Nicholas Bohnert, Chefarzt der Chirurgischen Klinik am Elisabethkrankenhaus in Grevenbroich. Und ein passendes Rezept hat er auch.

Bis zu 20 Prozent der Menschen in Europa leiden an Gallensteinen, in Deutschland ist dies einer der häufigsten Gründe für eine Krankenhauseinweisung. „Häufig treten die Beschwerden erstmalig nach großen, vor allem fettreichen Mahlzeiten auf – üblicherweise in Form von krampfartigen, rechtsseitigen Oberbauchschmerzen“, sagt Dr. Nicholas Bohnert, Chefarzt der Chirurgischen Klinik am Elisabethkrankenhaus. Bestimmte Risikofaktoren begünstigen das Entstehen von Gallensteinen: Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Zudem steigt das Risiko für Gallensteine mit dem Lebensalter deutlich an. Kalorien- und kohlenhydratreiche sowie ballaststoffarme Ernährung und Fettleibigkeit sind ebenfalls Risikofaktoren.