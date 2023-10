Polizei vermutet gewerbsmäßigen Bandendiebstahl Drei Festnahmen nach Diebstahl in Drogerie

Grevenbroich · Drei Männer aus Grevenbroich und Bergheim stehen unter dem Verdacht des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls. Das Trio im Alter zwischen 22 und 39 Jahren wurde am Montag nach einem Ladendiebstahl in einer Drogerie am Etapler Platz in Hückeswagen (Oberbergischer Kreis) vorläufig festgenommen.

11.10.2023, 14:09 Uhr

Die Polizei nahm drei Männer nach einem Ladendiebstahl fest. Foto: dpa/Carsten Rehder

Angestellte der Drogerie hatten die Polizei verständigt, nachdem ein Mann beim Verlassen des Geschäfts einen Diebstahlalarm ausgelöst hatte. Zeugen sahen den Verdächtigen in einem VW Golf mit Kennzeichen des Landeskreises Ahrweiler in Richtung Wipperfürth davonfahren. Die Polizei startete daraufhin eine Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug. Ein Streifenwagen konnte den VW schließlich im Wipperfürther Ortsteil Hilgersbrücke stoppen. Im Kofferraum des mit drei Männern besetzten Wagens entdeckten die Beamten insgesamt 18 Parfümflaschen. Wie sich herausstellte, stammten die Behälter mit Duftwasser allesamt aus der Hückeswagener Drogerie. Die Polizei geht nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen davon aus, dass die drei Tatverdächtigen gewerbsmäßig auf Diebstahltour gegangen sind. Nachdem die Männer festgenommen und auf der Wache von Kriminalbeamten vernommen wurden, setzte die Polizei das Trio in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß.

(wilp)