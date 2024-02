Vorfall an der Bahnstraße Festnahme nach versuchter Tötung in Grevenbroich

Am frühen Mittwochmorgen haben Spezialkräfte der Polizei einen 25-jährigen Mann in einer Grevenbroicher Wohnung festgenommen. Er steht im Verdacht, in der Nacht zum 20. Januar zwei Männer in einer Bar an der Bahnstraße mit einem spitzen Gegenstand angegriffen zu haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erlitt eines der Opfer lebensgefährliche Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wertet den Fall deshalb als versuchtes Tötungsdelikt.