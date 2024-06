Retter wollen sensibilisieren Festbesucher in Kapellen blockierten die Ausfahrt der Feuerwehr

Festzug und Parade haben dem Bürgerschützenverein Kapellen am Sonntag zahlreiche Besucher beschert. „Wir freuen uns für die Schützen, haben Verständnis für alle, die mitfeiern wollen“, sagt Feuerwehr-Sprecher Thomas Kuhn. Auch in den Reihen des Löschzugs Kapellen gibt es einige Brauchtumsfreunde. Aber bei einer Sache fehlt den Rettern im Stadtteil jegliches Verständnis: Erneut haben Festbesucher am Wochenende die Zufahrt zum Gerätehaus blockiert. Sie parkten ihre Autos im Halteverbot – so dicht an der Ausfahrt, dass ein Ausrücken der großen Feuerwehrautos nur mit einigem Rangieren möglich gewesen wäre.