Spendenaktion für neue Spielgeräte Samstag großes Fest auf Abenteuerspielplatz in Wevelinghoven

Den Abenteuerspielplatz an der Heyerstraße in Wevelinghoven gibt es gefühlt seit einer halben Ewigkeit. Viele längst erwachsene Bewohner der Gartenstadt können sich noch gut daran erinnern, dort als Kinder unbeschwert gespielt zu haben. Zweifelsfrei liegt das Gelände mit dem alten Baumbestand den Wevelinghovenern am Herzen. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen: Die Spielgeräte sind teils in die Jahre gekommen, und auch allgemein könnte das Gelände mal eine Auffrischungskur vertragen.