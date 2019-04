Energieversorgung in Grevenbroich : Fernwärme für viele Jahre gesichert

Energieversorgung in Grevenbroich

RWE kann Fernwärme auch nach einer Stilllegung aller alten Blöcke in Neurath liefern. Dann würde die Energie von den BoA -Blöcken (vorn) kommen. Foto: dpa/Oliver Berg

Grevenbroich Im Kraftwerk Neurath wird nicht nur Strom produziert, sondern auch Fernwärme erzeugt. Rund 450 Haushalte in Frimmersdorf, einem kleinen Teil von Neurath, in Gustorf und Gindorf werden von RWE Power versorgt.

Da stellt sich die Frage, womit geheizt werden soll, wenn das Kraftwerk Neurath mit Ausnahme der neuen BoA-Blöcke möglicherweise in den 20er Jahren vom Netz gehen wird. „Wir werden am Standort Neurath noch lange Dampf und Fernwärme erzeugen. Die Menschen müssen sich darüber keine Gedanken machen. Die Verträge werden weiter erfüllt“, betont Guido Steffen, Sprecher bei RWE Power in Essen.